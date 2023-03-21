"Такий результат буде на Донбасі та в Криму": Зеленський про річницю перших переможних битв [ Редагувати ]
Україна зможе здобути перемогу над росією у битвах за Крим та Донбас, як це було рівно рік тому в Київській області.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
Він нагадав, що 21 березня минулого року успішно завершилася битва за село Мощун Київської області, яка стало першим великим кроком нашої держави у перемозі над росією.
Президент наголосив, що такими кроками також були битва за Гостомель, бої за Ірпінь, боротьба у Чернігівській та Сумській областях, а також успіхи у Харківській та Херсонській областях.
"Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, в якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазов'ї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найдалекоглядніших щурів держави-терориста", - зазначив він.
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