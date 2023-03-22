Спроба стрімкого наступу окупантів на Авдіївку Донецької області коштувала військам рф великих втрат і не змогла відтягнути частини ЗСУ з інших напрямків.

Про це повідомляє ISW.

Війська рф 21 березня завдали обмежених наземних ударів уздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 березня, показують, що російські війська просунулися у бік Терного, приблизно за 15 км на північний захід від Кремінної.

РосЗМІ заявили, що порушили дві ротації українських військ, а також виявили дві українські ДРГ у районі Берестове (24 км на північний захід від Сватового) та Новоселівське. Війська рф також намагалися прорвати українські позиції в Новоселівському та вели наступальні операції у напрямку Ямполівки, Терного, Невського та Макіївки.

Окупанти 21 березня не досягли будь-яких підтверджених успіхів у Бахмуті, або навколо нього. Російські блогери стверджували, що бойовики ПВК "Вагнер" продовжували штурми промислового комплексу АЗОМ на півночі Бахмута.

Також за даними росЗМІ, окупанти просувалися з південно-західних районів Бахмута у напрямку до центру міста, хоча експерти ISW не спостерігали візуальних підтверджень цього.

Війська РФ також намагаються просунутися у напрямку Орлівки (8 км на північний захід від Авдіївки) після можливого захоплення росіянами Степового (9 км на північний захід від Авдіївки). За оцінкою ISW, російські сили, мабуть, захопили Степове. На думку ISW, посилення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до великих втрат і, ймовірно, є помилковою спробою відвести українські сили з інших ділянок фронту.

Російські джерела висловлювали різні думки про здатність окупантів оточити Авдіївку та значення населеного пункту. Деякі блогери стверджували, що російські війська загрожують оточити українські війська в Авдіївці з півночі, сходу та півдня і що захоплення Степове перерізало залізничну гілку, через яку українські війська постачали своє угруповання в Авдіївці.

Окупанти також намагаються просунутися у бік Орлівки, щоб перерізати українські наземні лінії зв'язку, які ведуть з Орлівки та Ластівкино (4 км на північний захід від Авдіївки). Інші джерела стверджували, що війська рф далекі від того, щоб оточити Авдіївку, та закликали інші російські джерела припинити передчасні розмови на цю тему.