У Києві біля дитмайданчика здетонувала граната, є жертва [ Редагувати ]
Фото: поліція Києва
У Києві біля дитмайданчика здетонувала граната, загинув чоловік. Про це повідомляє поліція.
Так, вибух стався у Подільському районі міста.
Попередньо, граната вибухнула у руках 29-річного чоловіка, внаслідок чого він загинув на місці.
Обставини інциденту з’ясовуються.
по темі
Prev Next
09 березня 2023 07:12 Кличко заявив про вибухи у Києві: у столиці застосовані екстрені відключення
У четвер, 9 березня, у столиці Україні, Києві під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух
15 березня 2023 14:40 У Костянтинівці вибухи: у спальних районах є "прильоти" (фото, відео)
У середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали вибухи
11 березня 2023 15:40 У Запоріжжі пролунали вибухи
У суботу, 11 березня, в Запоріжжі пролунали вибухи
11 березня 2023 11:50 У Києві застосували відключення світла за графіками: в яких районах
У суботу, 11 березня, у Києві застосовані стабілізаційні відключення світла.
10 березня 2023 15:22 У Слов'янську пролунали потужні вибухи
Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту