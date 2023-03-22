На Донеччині за останню добу бійці Національної гвардії знищили 7 одиниць бронетехніки, зокрема, один танк Т-90. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

Найгарячіші напрямки це залишаються п'ять основних - Лиманський, Бахмутській, Авдіївській, Мар'їнський та Шахтарський. Саме там ворог веде найактивніші спроби штурмових дій.

Звичайно, ситуація в Бахмуті є найважчою, проте наші військові докладають максимальних зусиль, аби тримати цю ситуацію під контролем. Хоча дійсно ворог застосовує тут все можливе озброєння, для того, аби прорвати, продавати оборону наших захисників.

Ці спроби штурму не припиняються навіть вночі, у нічний час є досить велика активність.

Що стосується Донецького напрчямку, де виконують задачі підрозділи національної гвардії, разом з іншими Силами оборони, то за останню добу нацгвардійці знищили 7 одиниць бронетехніки, зокрема, один танк Т-90, а також самохідні артилерійські установки, два склади боєкомплектів і один засіб радіоелектронної боротьби.