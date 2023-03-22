Російська федерація обов'язково отримає відповідь за кожен удар по українських містах.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у середу, 22 березня.

За словами президента, уже зараз весь світ розуміє, що росія програє цю війну, а кожен росіянин понесе відповідальність за скоєні злочини.

Він заявив, що кожен окупант, відповідальний за обстріли українських міст, обов'язково отримає відповідь.

"Ми обов'язково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах... Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київську область.. Усі удари Росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь. Росія програє цю війну. Немає у світі субʼєкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі вже це розуміють. І кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт - це найкраще, що може з ним статися", ", - заявив Зеленський.