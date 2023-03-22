Пограбування українських музеїв росіянами є найбільшою крадіжкою культурних цінностей з часів Другої світової війни. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, тепер росія намагається привласнити музейні об'єкти, які належать українському музейному фонду, оформлюючи їх юридично. Це робиться для того, щоб приховати свій злочин.

Те що путін підписав указ про те, що музейні об'єкти, які належать українському музейному фонду, тепер мають належати російському музейному фонду, пряме свідчення того, що стався цей злочин. Про кількість об'єктів достеменно зможемо говорити лише тоді, коли будемо мати доступ до власне викрадених робіт, так як маємо зараз доступ у Херсоні. Всі ці факти зафіксовані У тому числі завдяки міжнародним експертам, і передані до ЮНЕСКО, для того, щоб запобігти незаконному трафіку музейних експонатів. Але крім найбільшої крадіжки з часів Другої світової війни, маємо так само найбільш евакуацію з часів Другої світової війни, яка відбувалася під акомпанемент снарядів і вибухів з прифронтових міст до більш безпечних міст України.

Глава Мінкульту розповів, що в Україні створюються реєстри, які мають бути верифіковані міжнародними експертами, для того, щоб запобігти міжнародному трафіку музейних експонатів.