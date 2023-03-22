"Найбільша крадіжка з часів Другої світової війни": Олександр Ткаченко про пограбування українських музеїв (відео) [ Редагувати ]
Пограбування українських музеїв росіянами є найбільшою крадіжкою культурних цінностей з часів Другої світової війни. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
За його словами, тепер росія намагається привласнити музейні об'єкти, які належать українському музейному фонду, оформлюючи їх юридично. Це робиться для того, щоб приховати свій злочин.
Те що путін підписав указ про те, що музейні об'єкти, які належать українському музейному фонду, тепер мають належати російському музейному фонду, пряме свідчення того, що стався цей злочин. Про кількість об'єктів достеменно зможемо говорити лише тоді, коли будемо мати доступ до власне викрадених робіт, так як маємо зараз доступ у Херсоні.
Всі ці факти зафіксовані У тому числі завдяки міжнародним експертам, і передані до ЮНЕСКО, для того, щоб запобігти незаконному трафіку музейних експонатів.
Але крім найбільшої крадіжки з часів Другої світової війни, маємо так само найбільш евакуацію з часів Другої світової війни, яка відбувалася під акомпанемент снарядів і вибухів з прифронтових міст до більш безпечних міст України.
Глава Мінкульту розповів, що в Україні створюються реєстри, які мають бути верифіковані міжнародними експертами, для того, щоб запобігти міжнародному трафіку музейних експонатів.
Ми в першу чергу співпрацюємо з ЮНЕСКО, тому що там мають бути затверджені, верифіковані крадіжки української спадщини. І після того відповідні органи у тому числі правоохоронні, різних країн отримують підтвердження цієї інформації...
Нами надані пропозиції до наших партнерів щодо того, яким чином компенсувати втрати наших музейних фондів.
У росії є така чудова організація "Россотрудничество", яка володіє багатьма приміщенням по всій Землі, в усіх столицях. Це так звані "культурні будиночки", які є дахом для російських спецслужб.
Накладання не просто санкцій - арешту та конфіскація цього майна дозволить нам повернути у тому числі наші цінності. Так само як і репарації за ті військові злочини, які завдані українській культурній спадщині. Нагадаю, це понад 1300 об'єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень або руйнації повної.
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