Ми стали неможливі! Так коротко можна схарактеризувати цей опалювальний сезон, що наближається до завершення. Нам пророчили темряву і холоднечу, але енергетики стали справжніми воїнами світла, комунальники під обстрілами ладнали мережі й подавали тепло до наших домівок.

Про найскладніший в історії України опалювальний сезон - на прикладі Києва та Одеси, які повністю відчули на собі енергетичний терор росіян. І вистояли.

Цієї зими росіяни хотіли залякати нас темрявою - спрямовували свої ракети та дрони в бік енергетичних об'єктів. Хотіли залякати нас холодом. І стали атакувати теплоцентралі. Так, в Україні було темно і було холодно.От тільки нас це не залякало.

Численними символами незламності українського народу стали ось такі пункти, де можна зігрітися, випити чаю, підзарядити гаджет. На випадок тривалих відключень світла й тепла "пункти незламності" стали розгортати мало не на кожному кроці.

Андрій Анастасов, кореспондент:

На Одещині "пункти незламності" відкривали у школах і лікарнях, у кафе і магазинах, у пожежних частинах і навіть у церквах! І, як виявилося, не дарма. Саме в Одесі та області - сотні тисяч людей змушені були тривалий час жити без світла, а іноді - і без тепла.

У квартирі Ольги - стоїть електроплита. То була справжня школа виживання - згадує жінка! Довелося купити газові пальники та акумулятори. А готувати не тоді, коли є час, а коли є світло.

Ольга Самара, жителька Одеси:

Лично я спала по два, по три часа в сутки - потому что ночью мне приходилось готовить.

У такому режимі на Одещині жили тижнями - світло іноді давали по кілька годин на добу.

Антон Шалигайло, директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА:

Оскільки на території нашої області відсутні великі потужні генеруючи об'єкти - ну, такі як атомні станції, гідроелектростанції або ТЕС - ми енергозалежні від зв'язків і транспортування з інших куточків нашої країни.

10 жовтня. До старту опалювального сезону - лічені дні. росія випускає по Україні понад 80 ракет!

Понад два десятки загиблих. Тисячі людей без світла, газу та води.

Володимир Зеленський, Президент України:

Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені. Енергооб'єкти по всій нашій державі, друга мішень - це люди.

Місяць потому - нова потужна атака. Російські ракети поцілили у 15 об'єктів енергетичної інфраструктури! 10 мільйонів людей - без світла.

Андрій Анастасов, кореспондент:

Одесу після кожного ворожого удару вкривала суцільна темрява. Енергетикам доводилося проявляти неабияку кмітливість, аби принаймні об'єкти критичної інфраструктури отримали живлення.

Олег Бриндак, в. о. заступника Одеського міського голови:

Достатньо було порушити одну підстанцію ключову - і більша частина міста залишалось без електроенергії. Бригадам необхідно було реально для того, щоби утриматись в певних лімітах використання - вручну їздити по місту цілодобово - перемикати мікрорайон за мікрорайоном.

Такий вигляд мав нічний Київ із космосу до енергетичного терору. А це - столиця вже наприкінці осені.

Грілися отакими глечиками зі свічками.

Це відео Ігор Молодан зняв у своєму будинку на початку зими. Його житло опалює газовий котел. Але без електроенергії - він не працює.

Ігор Молодан, житель с. Нові Петрівці:

Як світло виключається - помпа у цьому котлі не працює, нема ні опалення, ні гарячої води.

Довелося перейти на дрова.

Останнє, що я придбав, коли почався блекаут - це сонячні панелі, щоб було постійне світло у будинку.

Ігор Молодан, житель с. Нові Петрівці:

У нас не було світла тут 5 діб. Взагалі. Це було одне з перших таких довготривалих відключень.

Тим часом фахівцям ремонтних бригад доводилося іноді жити на роботі, аби світло в оселях киян з'являлося якнайшвидше.

Олександр Пелипишин, начальник відділу з експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго":

У 6 районах міста Києва ми замінили 11 км тепломереж. Вражено у нас було, пошкоджено десь близько 50 теплових джерел - це різні пошкодження, від вибитих вікон до пошкодження обладнання енергетичного.

В Одесі найскладніше було наприкінці зими. Після численних ворожих ударів енергетичне обладнання просто не витримувало навантажень.

Дмитро Григор'єв, гендиректор "ДТЕК Одеські електромережі":

Ми розуміли, що потужності, яка надходить до цього регіону, не достатньо навіть для того, щоби надавати на дві години через десять годин.

На допомогу Одещині прийшла вся країна. З різних куточків до нас стали везти потужні генератори.

Та й одесити згуртувалися як ніколи. Ольга - психотерапевт за професією - свій офіс переобладнала під "пункт незламності". Придбала генератор, а у холодильнику - досі запаси тушкованки. Всі охочі тут і їли, і спали.

Ольга Самара, жителька Одеси:

И вот это в очередной раз доказало, насколько всё-таки мы единая нация - и для меня это про какую-то гордость,

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Погода цього року на нашому боці. Зима була доволі теплою, і зараз у Києві вже справжня весна. Відключення електроенергії в більшості областей лишились у минулому, а тому "пункти незламності" стоять пусткою.

Найскладніший опалювальний сезон в історії України наближається до завершення. Комунальники вже починають підготовку до наступної зими.

Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Це запаси палива, технічна підготовка, підготовка систем внутрішньо будинкових. Але і нові завдання - відновлення після руйнувань, фізичний захист об'єктів.

В Одесі - на базі кожної великої котельні - планують створити об'єкти когенерації. Там вироблятимуть одночасно й електричну енергію, і теплову.

Олег Бриндак, в. о. заступника міського голови Одеси:

Це як великий генератор - тільки не на солярі й не на бензині, а на подачі газу. Тобто, і вони будуть локально, автономно забезпечувати роботу цих котелень.

Ганна Позднякова, директорка КП "Теплопостачання міста Одеса"

Це програма, яка стартує цього року майже загалом по всій Україні. Багато міжнародних фінансових інституцій згодні спрямовувати на це кошти й це сьогодні надважливе завдання для нас всіх.

Андрій Анастасов, кореспондент:

Загалом поки триватиме міжопалювальний період - посадовці планують подбати про енергонезалежність Одещини. Хочуть підготувати якомога більше мініелектростанцій, аби регіон не так сильно залежав від централізованого електропостачання.

Про посилення енергетичної незалежності дбатимуть на рівні всієї держави. У компанії "Нафтогаз України" мають намір пройти наступний опалювальний сезон уперше в історії відмовившись від імпортного газу!

Андрій Мизовець, президент асоціації "Газові трейдери України":

Лінії електропередач швидко поновити важко, а газова інфраструктура є і можливість генерації електроенергії й так само тепла з газу - вона може бути присутня. Чисто технічно просто всі газові труби практично проходять під землею, а це уже, я думаю, на порядок зменшує можливості для атак росіян.

А от на повне відновлення пошкоджених об'єктів - знадобляться роки й величезні гроші. Посадовці попереджають про ймовірне подорожчання електроенергії для населення.

Руслан Слободян, голова Державної інспекції енергетичного нагляду України:

Ті кошти, які раніше витрачалися на розвиток електромереж, на покращення їх характеристик, сьогодні спрямовуються в переважній більшості на відновлення мереж. І вже очевидно, що цих коштів недостатньо. Тому, мабуть, прийдеться подумати, можливо, в невеликих обсягах, але підвищення тарифів.

Ніна Коломієць, кореспондентка: