Створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС уже не розглядається. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. За його словами, наразі йдеться про припинення бойових дій навколо атомної електростанції.

Главу МАГАТЕ запитали на семінарі в американській неурядовій Раді з міжнародних відносин, чи отримала його ідея створення демілітаризованої зони навколо станції достатню міжнародну підтримку.

Ми не говоримо про демілітаризовану зону. Ми чудово розуміємо, які додаткові складності це принесе, особливо у зоні активних бойових дій. Надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації - за більш ніж одну милю (1,6 км) від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо це.

За словами глави МАГАТЕ, зараз необхідно насамперед "стежити за тим, щоб не атакували станцію або не використовували станцію для нападу".

Створити демілітаризовану зону у серпні 2022 року запропонував генсек ООН Антоніу Гутерріш. Ідею підтримав офіційний Київ. У росії критикували цю ідею, пояснивши це тим, що зона зробить станцію ще більш вразливою.

Речник президента путіна Дмитро Пєсков після пропозиції генсека ООН заявив, що про створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС "не йдеться". У вересні Рафаель Гроссі заявив, що демілітаризація станція потребує обговорення на високому рівні, але за нинішніх умов вона неможлива.

​Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.

На початку березня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що дипломатичні кроки щодо повернення під контроль України Запорізької атомної станції не принесли жодних результатів.