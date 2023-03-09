Внаслідок російських обстрілів 9 березня відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Про це повідомили в"Енергоатомі".

Сьогодні, 9 березня 2023 року, о 03:53 ночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.



Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

У разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу, попереджають в "Енергоатомі".

Ризики на Запорізькій АЕС залишатимуться високими, поки на стації перебуватимуть російські військові та персонал "росатому". росія повинна залишити ЗАЕС. Із такою заявою до Ради керівників МАГАТЕ сьогодні вийшли 49 держав та Євроатом. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нічні обстріли росією енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого вже вшосте за час повномасштабної війни була знеструмлена ЗАЕС, є черговим цьому підтвердженням. У своїй заяві країни також закликають припинити обстріл українських енергетичних об’єктів та відзначають важливість відновлення контролю Україною над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів.

​Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.

Наприкінці листопада у кремлі спростовували підготовку до відходу з ЗАЕС. 10 грудня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі говорив про прогрес у переговорах з Україною та рф щодо створення зони безпеки навколо ядерного об'єкта.