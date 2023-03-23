Виходячи з публічного звіту Головного управління розвідки МОУ, Вірменія залишається одним з головних партнерів кремля для обходу західних економічних санкцій, повідомляє 5 канал.

Така інформація вже знайшла підтвердження, не лише в сфері поставок товарів на цивільний ринок рф, а й у військовій галузі. Вірменія під виглядом закупівлі побутової техніки для росіян, фактично, комплектує ворожу військову техніку західними запчастинами.

Редакція розслідувань Bloomberg повідомляє:

Вірменія імпортувала більше пральних машин з Європейського Союзу за перші вісім місяців цього року, ніж за останні два роки разом узяті, згідно з даними, зібраними Bloomberg із бази даних Євростату ЄС. Офіційні особи в Європі вже заявили, що бачили частини холодильників та пральних машин у російській військовій техніці, такій як танки, після її вторгнення в Україну.

Також Єреван постачає росіянам потрібні для військової техніки мікросхеми.

Мінфін США приділив особливу увагу російській компанії АТ ПКК Milandr, яка спеціалізується на розробці та виробництві мікросхем.

Дочірня компанія Milandr, що базується у Вірменії, Milur Electronics LLC (Milur Electronics), була створена з метою розміщення замовлень на іноземних заводах, виробництва інтегрованих мікросхем і здійснення продажів за кордоном. Milur Electronics використовувалася як підставна компанія Milandr для ведення бізнесу з іноземними партнерами.

Разом із тим управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США включило вірменську компанію Taco LLC до списку санкцій через її тісну взаємодію з російською Радіоавтоматикою. Та, своєю чергою, в обхід санкцій спеціалізується на закупівлі іноземного устаткування військової промисловості росії.

За даними OFAC, "Радіоавтоматика платить Taco за імпорт компонентів та організацію процесу закупівель у Вірменії".

Звичайно, партнерство з агресором компенсує також і цивільні потреби. Скажімо, поставки смартфонів та автомобілів західного виробництва проходять не менш успішно, ніж закупівля для росіян іранських дронів-камікадзе чи крилатих ракет, котрі використовуються для атак на мирні українські міста.

Російський прем'єр Мішустін констатував публічно, що обсяги торгівлі між Вірменією та Росією зросли на 42%, а його єреванський колега Пашинян назвав країну-агресора "головним стратегічним партнером".

Варто зауважити, що товарооборот між країнами протягом останнього року непропорційно зріс.

Загалом, дані Берлінського центру Південного Кавказу, засновані на офіційній статистиці Вірменії, свідчать, що експорт з ЄС до Вірменії у 2021 році становив €753 млн, а у 2022 - вже €1,3 млрд. При цьому експорт з Вірменії до рф 2021 року становив $840 млн, а у 2022 зріс до $2,4 млрд.