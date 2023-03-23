Російські війська намагаються знову захопити Куп'янськ і побоюються наступу ЗСУ на лінії Сватове-Кремінна. Про це повідомило у своєму щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

Російські війська дещо покращили своє становище під Кремінною на Луганщині, але загалом більше орієнтуються на оборону, аніж наступ.

З початку березня на цій ділянці фронту тривали тяжкі бої, і рашистам вдалося частково повернути контроль над територіями на підступах до Кремінної.

Місцями сили рф просунулися на кілька кілометрів. Російське командування, скоріш за все, намагається розширити "зону безпеки" на захід від ліній оборони, які вони облаштували на підвищеній місцевості, та інтегрувати в оборону річку Оскіл як природну перешкоду. Також вони, певно, хотіли б повернути Куп’янськ, який є логістичним вузлом.

На оперативному рівні більш схоже, що росія на цій ділянці фронту налаштована на оборону.

Командування, можливо, побоюється, що це один із тих секторів, де Україна може вдатися до масштабних наступальних операцій.

Нагадаємо, за даними аналітиків НАТО, Україна вже готує контрнаступ, основними напрямками якого будуть Луганськ та Запоріжжя. Також Київ хоче відрізати наземне сполучення росії з окупованим Кримом.