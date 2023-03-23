росія прагне знову захопити Куп'янськ, оскільки боїться контрнаступу ЗСУ на Луганщині - Міноборони Британії [ Редагувати ]
Російські війська намагаються знову захопити Куп'янськ і побоюються наступу ЗСУ на лінії Сватове-Кремінна. Про це повідомило у своєму щоденному звіті Міноборони Великої Британії.
Російські війська дещо покращили своє становище під Кремінною на Луганщині, але загалом більше орієнтуються на оборону, аніж наступ.
З початку березня на цій ділянці фронту тривали тяжкі бої, і рашистам вдалося частково повернути контроль над територіями на підступах до Кремінної.
Місцями сили рф просунулися на кілька кілометрів. Російське командування, скоріш за все, намагається розширити "зону безпеки" на захід від ліній оборони, які вони облаштували на підвищеній місцевості, та інтегрувати в оборону річку Оскіл як природну перешкоду. Також вони, певно, хотіли б повернути Куп’янськ, який є логістичним вузлом.
На оперативному рівні більш схоже, що росія на цій ділянці фронту налаштована на оборону.
Командування, можливо, побоюється, що це один із тих секторів, де Україна може вдатися до масштабних наступальних операцій.
Нагадаємо, за даними аналітиків НАТО, Україна вже готує контрнаступ, основними напрямками якого будуть Луганськ та Запоріжжя. Також Київ хоче відрізати наземне сполучення росії з окупованим Кримом.
по темі
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський натякнув на те, що українська армія може перейти у контрнаступ під Бахмутом на Донеччині
За останню добу Сили оборони України знищили 660 окупантів, 13 ворожих танків, 32 одиниці техніки та 19 артилерійську систему. Про це повідомив Генштабу ЗСУ у ранковому зведенні 23 березня
Темпи російського наступу на Бахмут сповільнюються, однак російські війська намагаються розпочати наступ на інших напрямках, зокрема у районі Авдіївки. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)
Розпочалася 393 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняється. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 березня
Метою контрнаступу ЗСУ стане перерізання наземного сполучення росії з окупованим Кримом, вважають провідні аналітики НАТО
Російські загарбники тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмута, атакують "по інерції" та несуть величезні втрати під час боїв. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" запевнив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий