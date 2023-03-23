Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО [ Редагувати ]
У четвер, 23 березня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони про членство країни в НАТО. Про це повідомляє Yle.
Це був останній крок ратифікації необхідних документів на національному рівні.
Президент підписав закони під час останнього засідання парламенту Фінляндії.
Процес схвалення документів для Фінляндії завершено. Проте країна все ще очікує на ратифікацію членства в НАТО з боку парламентів Угорщини та Туреччини.
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