"Бахмут взяти не можуть": солдат рф скаржиться на провальні спроби окупації (перехоплення) [ Редагувати ]
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Моральний стан російських окупантів продовжує погіршуватись на тлі невдач під Бахмутом.
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Російський військовий скаржиться, що його товариші по службі не можуть окупувати Бахмут. У них для цього немає техніки та, ймовірно, бажання. При цьому, за його словами, винним є також російське командування, яке нібито не хоче проводити великий наступ, а "розумних генералів вже немає".
Також солдат розповів про випадок масового дезертирства у лавах рф. Він стверджує, що свої позиції самовільно залишили 119 окупантів, 90 з них вже знайшли, проти 70 порушили кримінальні справи. Влада рф намагається обмежити випадки дезертирства, погрожуючи солдатам в'язницею, якщо вони втечуть на більш ніж 48 годин.
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