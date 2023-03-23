26 березня Україна та ще понад 100 країн світу готуються перевести стрілки годинника на 1 годину вперед. Лікарі відзначають, що перехід на літній час є непростим періодом для здоров'я: збиваються природні ритми організму, порушується сон, підвищується рівень кортизолу – гормону стресу.

Педіатр Кора Коллет Сі Брейнер і невролог Філліс Зі, яка також є директором Центру медицини сну в Чикаго, розповіли CNN, як адаптуватися до переходу і знизити шкоду для самопочуття.

Організму не сподобається вставати на годину раніше, тому за кілька днів до переведення годинника варто лягати спати і прокидатися на 15-20 хвилин раніше. Оптимальний період адаптації – 4 і більше днів до переходу на літній час.

Лікарі також радять відрегулювати час інших повсякденних справ, які є сигналами для вашого тіла: прийому їжі та ліків, фізичних вправ, прогулянок.

Щоб покращити самопочуття вранці, постарайтеся отримувати якнайбільше яскравого ранкового світла протягом 20-30 хвилин після пробудження. Він дасть сигнал мозку відключити мелатонін – гормон, який викликає у нас сонливість.

Експерти радять скоригувати звички перед відходом до сну. Намагайтеся не дивитись телевізор, відкладіть смартфони, ноутбуки та інші електронні пристрої. Це необхідно, щоб увечері вироблялося достатньо мелатоніну.

Уникати яскравого холодного світла слід, принаймні, за три години до сну. Тримайте світло в спальні приглушеним, вибирайте світлодіодні лампи червоних або помаранчевих відтінків. Пам'ятайте, що синє світло є найбільш стимулюючим для мозку: воно сигналізує, що настав час прокидатися.