Росіяни з артилерії обстріляли Нікопольський район: постраждав один чоловік [ Редагувати ]
У четвер, 23 березня, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав один чоловік.
Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Сьогодні був вкрай напружений день. Агресор знову атакував область з дронів і важкої артилерії. Постраждав чоловік", - заявив Лукашук.
За його словами, було п’ять атак по Нікопольському району. Окупанти обстріляли Червоногригорівську, Мирівську громади та сам Нікополь.
"В місті внаслідок обстрілу постраждав 73-річний чоловік, його шпиталізували. Він в стабільному стані, медики надали пенсіонеру необхідну допомогу. Наразі інформація щодо руйнувань уточнюється", - додав Лукашук.
по темі
У четвер, 23 березня, окупанти обстріляли Берислав
Вже за кілька тижнів по всій Україні стартує безпрецедентна акція – грошову винагороду в доларах отримає кожен, хто допоможе викрити розповсюджувача небезпечних речовин чи лабораторію з їхнього виробництва
Наступ окупантів на сході, який анонсувало керівництво рф, наткнувся на міцну оборону українських військових
Американська влада не постачає Україні снаряди зі збідненим ураном, які Києву пообіцяла Велика Британія. Однак росія перебільшує загрозу застосування таких боєприпасів. Про це заявив на брифінгу в Білому домі представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі
У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо ситуації на Херсонщині