На сьогодні проблем з електрикою в регіоні немає.

Україна виробляє 100% електроенергії для споживання, країна навіть має певний резерв в системі. Проблем у генерації зараз не існує. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту на Миколаївщину. Посадовець перевірив, як область пережила цей сезон, які першочергові завдання для наступного, і відвідав основні енергетичні об'єкти.

Миколаївські енергетики показують наслідки російських атак.

Це підстанція "Прибузьке". Там ні села, воно знищене, фактично немає.

Збитки енергетичної інфраструктури Миколаївщини за час повномасштабного вторгнення перевищили мільярд гривень. Аби ліквідовувати наслідки - працювали щодня під постійними обстрілами та звуки сирен.

Вадим Данилків, в.о. генерального директора АТ "Миколаївобленерго":

Уже у квітні ми розуміли, що маємо справу з терористом, проти нас воюють енергетики. Наші фахівці також розробляли контрзаходи. Коли знищувалися один об'єкт, ми знаходили інше рішення, іншим шляхом забезпечували стабільність електропостачання.

Завдяки напруженій роботі та допомозі колег з усієї країни - на сьогодні проблем з електрикою в регіоні немає.

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА:

Наразі відновлено електропостачання в усіх населених пунктах, окрім 2-х, де зруйновано. Там немає людей, але ми туди доведемо, якщо люди будуть повертатися. Тобто, на 100% повернено енергопостачання по області. Зараз йдемо з тимчасових схем, будемо намагатися відновлювати на постійній основі, щоб це було вже надовго.

Тож найближчим часом не очікується і планових відключень через ліміти на споживання електропостачання.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Коли ми будемо робити більш надійні схеми постачання електроенергії, безумовно, це будуть певні роботи. Роботи будуть ремонтні, планові, про них буде заздалегідь повідомлено. Люди будуть розуміти, що це буде певний проміжок часу.

А от де знайти ресурс на відновлення енергетичної галузі загалом і чи не відіб'ється це на ціні комунальних послуг, ще невідомо.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Ми обговорюємо різні варіанти зараз. Одразу скажу, що рішення ніякого на столі нема. Але нам треба знайти, як підтримати енергосистему для підготовки до наступного опалювального сезону. Коли знайдуть форму проєкту, ми будемо комунікувати про це.

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА:

Відновлення енергетичної системи, що пошкоджена, не буде 100% перекладатися на тариф. Незначне інфляційне підвищення тарифу буде окремо для областей у стані війни, що стосується Миколаєва. Ми розраховуємо і будемо звертатися до уряду за цільовою субвенцією на компенсацію.

Віталій Кім додав, що Миколаївщина виробляє в 10 разів більше електроенергії, ніж використовує. Тож тепер область робитиме акцент на зелену енергетику.