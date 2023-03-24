Благодійники від спорту відправили допомогу до військових частин Дніпропетровщини й Харківщини [ Редагувати ]
Чергова колона вантажівок із допомогою захисникам вирушила з Києва. Цього разу близько пів мільйона банок соку доправили до військових частин Дніпропетровщини й Харківщини.
Загалом благодійники планують передати бійцям півтора мільйона пляшок із вітамінізованими напоями. Обіцяють допомагати й надалі. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну благодійники від спорту передали військовослужбовцям понад тисячу тонн гуманітарної допомоги.
Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо" (Київ):
Черговий вантаж фонду братів Суркісів 6 фур, які завантажені соком. І це соки концентровані, дуже поживні. І вони дуже будуть в пригоді нашим військовим, які сьогодні захищають нашу землю. Ці вантажі підсумовують перший мільйон із задекларованих півтора мільйона банок соку. Ще близько 400-500 тисяч банок цього соку знаходяться на контейнерах, які пливуть та відправлені нашими партнерами, пливуть до Європи морем, океаном. Ця робота досить масштабна.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Хочу виразити велику вдячність за цю допомогу військовослужбовцям ЗСУ для більш якісної боротьби з ворогом - визволення нашої неньки рідної України. Слава Україні.
І все це організовується, координується і фінансується єдиним центром - Фондом братів Суркісів.
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