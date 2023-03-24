Чергова колона вантажівок із допомогою захисникам вирушила з Києва. Цього разу близько пів мільйона банок соку доправили до військових частин Дніпропетровщини й Харківщини.

Загалом благодійники планують передати бійцям півтора мільйона пляшок із вітамінізованими напоями. Обіцяють допомагати й надалі. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну благодійники від спорту передали військовослужбовцям понад тисячу тонн гуманітарної допомоги.

Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо" (Київ):

Черговий вантаж фонду братів Суркісів 6 фур, які завантажені соком. І це соки концентровані, дуже поживні. І вони дуже будуть в пригоді нашим військовим, які сьогодні захищають нашу землю. Ці вантажі підсумовують перший мільйон із задекларованих півтора мільйона банок соку. Ще близько 400-500 тисяч банок цього соку знаходяться на контейнерах, які пливуть та відправлені нашими партнерами, пливуть до Європи морем, океаном. Ця робота досить масштабна.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Хочу виразити велику вдячність за цю допомогу військовослужбовцям ЗСУ для більш якісної боротьби з ворогом - визволення нашої неньки рідної України. Слава Україні.

І все це організовується, координується і фінансується єдиним центром - Фондом братів Суркісів.