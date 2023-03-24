У Харкові вуличне освітлення вже є на 500 вулицях, найближчим часом підключать ще 320 - Терехов (відео) [ Редагувати ]
У Харкові вдалося повністю відновити електропостачання, вуличне освітлення вже є на півтисячі вулиць, а найближчим часом підключать ще 320. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Завдяки спільним зусиллям наших комунальних підприємств, наших мужніх енергетиків, нам вдалося відновити електропостачання, зараз все працює. Ми будемо розширювати географію на список вулиць на яких буде електропостачання, ми будемо включати поступово вуличне освітлення. Зараз у місті Харків включають освітлення приблизно на п'ятиста вулицях, але ми поступово розширюємо ці географію, і найближчим часом близько 320 вулиць буде підключено до освітлення.
Хоча Харків перебуває під постійною загрозою обстрілів, люди, які виїхали, поступово повертаються до своїх домівок.
Ворог постійно обстрілює нашу критичну інфраструктуру. Але хочу сказати, що останній приліт, який був - це інтернат для діточок з вадами слуху. Як на мою думку, що стосується головних цілей нашого ворога, то це критична інфраструктура, це трансформаторні підстанції та наша ТЕЦ.
За словами міського голови Харкова, найближчим часом буде завершено повне розмінування лісосмуг і кладовищ на території міста.
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