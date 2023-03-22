Щонайменше 5 сотень багатоповерхівок у Харкові - не врятувати: як відновлюють Північну Салтівку [ Редагувати ]
Будівельні крани, гуркіт електроінструментів, стукіт молотків та бригади ремонтників. Ось що сьогодні найбільше тішить харків'ян, які приїздять на Північну Салтівку. Саме по цьому мікрорайону російські війська почали бити з 24 лютого минулого року.
Здається, що тут не зосталося жодної будівлі, на якій війна б не залишила хоч невеличкого сліду. Про долю однієї салтівської дев'ятиповерхівки - наш наступний сюжет.
Квартиру у цій дев'ятиповерхівці родина Юлії придбала приблизно за рік до початку війни. Купували в борг, тож, позичені гроші виплачувати доведеться ще довго. Сьогодні жінка з 12-річною донькою приїхала навідати житло.
Юлія Онищенко, мешканка розбитого будинку:
Зараз пішла інформація, що реконструкцією нашого будинка буде займатися певна організація будівельна і нам вже пообіцяли, що будуть ходити вже проектанти, будуть дивитися, будуть демонтувати 9 поверх, який нависає, будуть демонтувати те, що зруйновано і далі будуть намагатися зберегти те, що можна зберегти, но це покаже експертиза. Чекаємо.
Саме від експертів залежить остаточна доля найбільш понівечених будинків Північної Салтівки.
Ігор Терехов, міський голова Харкова:
І ця експертиза дає повне розуміння, відновлюємо ми чи не відновлюємо, зможемо відновити, чи не зможемо відновити. І ця інструментальна експертиза, вона це вирок, будемо казати, для будинку. І потім вже працюємо.
Будинок Юлії відносять до складних випадків, тут зафіксували більше десятка влучань. Частина останнього під'їзду просто обвалилася, горішній поверх нависає над прірвою.
З іншого боку будинку свою чорну справу зробила пожежа, спричинена ворожими влучаннями - кілька поверхів вигоріли. Рятувальники не змогли вчасно зупинити вогонь, бо ж рашисти гатили безперервно. Разом із Юлею піднімаємося сходами. Тут суцільна кіптява, уламки снарядів, вибиті двері та потрощений бетон.
Квартира у нас относительно целая, жить в ней можно, вот сюда у нас был прилёт, от какой-то кусок козырька, это не снаряд.. лежал кусок железа, покривленый, покореженный, влетело сюда, окошко побито, затянуто пленкой, от воды, от всего этого, влетело, посекло потолочек, врезалось и отлетело в шкаф.
Доки мама показує квартиру, 12-річна Оксана плаче у своїй кімнаті. Тут усе залишилося так, як було до війни. Навіть вікно, єдине у квартирі - вціліло. Але це не заспокоює, коли знаєш, що під ногами кілька вигорілих помешкань. Вогонь прорвався з 4 аж на 8 поверх. Більш за все зараз Юлю та її сусідів непокоїть те, як реконструкція та обстеження. Усі хвилюються, чи не знесують будинок.
Адже щонайменше 5 сотень багатоповерхівок у Харкові - не врятувати. За висновками експертів, там реконструкція неможлива.
Над відбудовою Північної Салтівки працюють майже усі будівельні компанії Харкова, говорить міський голова. На те, що її дім таки відремонтують, сподівається і Юлія. Каже, краєвид із вікна не спотворили навіть спогади про перші хвилини повномасштабного російського вторгнення.
по темі
Харкову - важко. Але він тримається. Від учорашнього дня в місті досі проблеми зі світлом, звʼязком та опаленням. Стоїть і електротранспорт. Як Харків живе зараз - розповість Світлана Шекера.
Їхні будинки розбивають ворожі снаряди, але люди ремонтують оселі. Бізнес працює на межі кризи, але двері для відвідувачів не закриває ні на день. Понад 10 тисяч родин постраждало від обстрілів окупантів.
Минулося без жертв, але вибухом пошкоджено з десяток будинків і ресторан. Зараз триває ліквідація наслідків удару. На місці працюють комунальники та рятувальники. Там побувала і наша кореспондентка Інна Гогой. Її репортаж - далі.
На Харків - після тижня тиші - знову полетіли ракети з території російського бєлгорода. Дві ночі поспіль - у вівторок і середу - росіяни намагалися завдати ударів по Харкову.
Чи справді росіяни напрацьовують нову тактику? Чим може обернутися чергове знеструмлення Запорізької АЕС? Та про наслідки влучань із регіонів України - наші журналісти далі.
Обстріл у вівторок був украй масштабним. Журналісти "Подробиць" побували на місці влучання однієї з ворожих ракет у передмісті Харкова. Про наслідки обстрілу та неймовірне везіння - розкажуть далі.