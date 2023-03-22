Будівельні крани, гуркіт електроінструментів, стукіт молотків та бригади ремонтників. Ось що сьогодні найбільше тішить харків'ян, які приїздять на Північну Салтівку. Саме по цьому мікрорайону російські війська почали бити з 24 лютого минулого року.

Здається, що тут не зосталося жодної будівлі, на якій війна б не залишила хоч невеличкого сліду. Про долю однієї салтівської дев'ятиповерхівки - наш наступний сюжет.

Квартиру у цій дев'ятиповерхівці родина Юлії придбала приблизно за рік до початку війни. Купували в борг, тож, позичені гроші виплачувати доведеться ще довго. Сьогодні жінка з 12-річною донькою приїхала навідати житло.

Юлія Онищенко, мешканка розбитого будинку:

Зараз пішла інформація, що реконструкцією нашого будинка буде займатися певна організація будівельна і нам вже пообіцяли, що будуть ходити вже проектанти, будуть дивитися, будуть демонтувати 9 поверх, який нависає, будуть демонтувати те, що зруйновано і далі будуть намагатися зберегти те, що можна зберегти, но це покаже експертиза. Чекаємо.

Саме від експертів залежить остаточна доля найбільш понівечених будинків Північної Салтівки.

Ігор Терехов, міський голова Харкова:

І ця експертиза дає повне розуміння, відновлюємо ми чи не відновлюємо, зможемо відновити, чи не зможемо відновити. І ця інструментальна експертиза, вона це вирок, будемо казати, для будинку. І потім вже працюємо.

Будинок Юлії відносять до складних випадків, тут зафіксували більше десятка влучань. Частина останнього під'їзду просто обвалилася, горішній поверх нависає над прірвою.

З іншого боку будинку свою чорну справу зробила пожежа, спричинена ворожими влучаннями - кілька поверхів вигоріли. Рятувальники не змогли вчасно зупинити вогонь, бо ж рашисти гатили безперервно. Разом із Юлею піднімаємося сходами. Тут суцільна кіптява, уламки снарядів, вибиті двері та потрощений бетон.

Квартира у нас относительно целая, жить в ней можно, вот сюда у нас был прилёт, от какой-то кусок козырька, это не снаряд.. лежал кусок железа, покривленый, покореженный, влетело сюда, окошко побито, затянуто пленкой, от воды, от всего этого, влетело, посекло потолочек, врезалось и отлетело в шкаф.

Доки мама показує квартиру, 12-річна Оксана плаче у своїй кімнаті. Тут усе залишилося так, як було до війни. Навіть вікно, єдине у квартирі - вціліло. Але це не заспокоює, коли знаєш, що під ногами кілька вигорілих помешкань. Вогонь прорвався з 4 аж на 8 поверх. Більш за все зараз Юлю та її сусідів непокоїть те, як реконструкція та обстеження. Усі хвилюються, чи не знесують будинок.

Адже щонайменше 5 сотень багатоповерхівок у Харкові - не врятувати. За висновками експертів, там реконструкція неможлива.

Над відбудовою Північної Салтівки працюють майже усі будівельні компанії Харкова, говорить міський голова. На те, що її дім таки відремонтують, сподівається і Юлія. Каже, краєвид із вікна не спотворили навіть спогади про перші хвилини повномасштабного російського вторгнення.