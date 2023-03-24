За рік війни російські окупанти пошкодили або зруйнували в Україні понад тисячу об'єктів охорони здоров'я. У деяких населених пунктах мешканцям просто ніде отримувати допомогу. У селі Мощун на Київщині знайшли вихід - замість розбомбленого ФАПу встановили тимчасовий "Пункт здоров'я". Михайло Манилюк відвідав новий медзаклад.

Київщина. Село Мощун. Торік, коли тривала битва за Київ, тут проходила лінія фронту! Окупанти розстрілювали житлові будинки, нищили школи та медзаклади.

У цьому медпункті Олена лікувала людей. Але російське військо його зруйнувало!

Олена Юзвак, директор КП "Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги":

Мощун і Горенка втримали наступ навали й вберегли наше місто Київ від того жахіття. Бачимо будівлю, яка постраждала, вона в стані, в якому не можна надавати медичну допомогу.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Цей фельдшерсько-акушерський пункт торік зруйнували російські окупанти. Ворожий снаряд буквально розніс стіну у приміщенні. Відтак, селянам не було де пройти обстеження, отримати першу допомогу. Але тепер така можливість у людей з'явилася. Неподалік зруйнованого медзакладу встановили модульний "Пункт здоров'я".

Саме сюди тепер звертаються пацієнти.

Олена Юзвак, директор КП "Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги":

Це гіпертонічні хвороби. Це і цукровий діабет, це і різні артрити й ішемічна хвороба серця. Люди спокійні, коли в них є стабільний міст надання медичних послуг. В перші дні це було і по двадцять, і по тридцять осіб на прийомі. Сьогодні зранку було п'ять людей.

Меблі, холодильник, окрема санітарна зона, бойлер, генератор і кондиціонер. "Пункт здоров'я" - невеличкий за площею, однак тут є все необхідне для прийому людей та надання першої допомоги хворим.

Ми навчилися під час блекаутів користуватися генераторами. То в нас безперебійне надання медичної допомоги. Старлінки, генератор, газовий конвертор.

У Мощуні немає аптеки, тож пацієнти мають змогу в мобільному пункті ще й ліки отримати.

Олена Юзвак, директор КП "Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги":

Всі необхідні ліки для лікування цукрового діабету, все необхідне для першої медичної допомоги у нас тут є. Це ліки, які ми отримали як гуманітарну допомогу. Ми людям роздаємо.

У Міністерстві охорони здоров'я розповідають: на Київщині російські окупанти пошкодили майже півтори сотні медзакладів. Грошей на ремонт і відновлення не вистачає. Аби люди мали змогу отримати допомогу лікарів, вирішили встановлювати ось такі модульні пункти.

Сергій Дубров, перший заступник Міністра охорони здоров'я України:

За допомогою благодійних організацій, фондів, найближчим часом ми плануємо встановити ще щонайменше 50 таких мобільних пунктів здоров'я. Наразі зібрана потреба від територіальних структурних підрозділів. На сьогодні необхідна кількість - це 37 мобільних пунктів здоров'я з чітким зазначенням, де вони будуть встановленні. Це стосується тих ФАПів, або тих закладів, які були зруйновані.

Віталій Кащенко, засновник благодійного фонду:

Ми з Міністерством охорони здоров'я зараз співпрацюємо відносно спільної програми. Вони будуть говорити, де їм потрібно ставити, а ми будемо працювати над тим, щоб такі пункти ставити. Ми протягом місяця можемо встановлювати до п'яти таких пунктів, а можемо й більше. Головне - зібрати гроші.

Гроші на облаштування мобільних "пунктів здоров'я" здебільшого дають іноземці.

Сергій Завадський, представник благодійної організації:

Якщо говорити про цей модульний медичний центр, то на сьогодні він коштує орієнтовно 25 тисяч доларів з усім обладнанням, яке всередині.

Тим часом у Мощуні днями розпочнуть будівництво нового медзакладу, а цей мобільний "Пункт здоров'я" перевезуть до іншого села.

Олена Юзвак, директор КП "Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги":

З наступного тижня починаємо вже будівельні роботи по відновленню цієї будівлі. Це буде стаціонарний пункт здоров'я, де буде надаватися допомога в належних умовах.