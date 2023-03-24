Дитячий простір відкрили волонтери у селі Дачному, під Одесою. Торік внаслідок ворожих обстрілів цей населений пункт залишився і без школи, і без будинку культури. Тож новий соціальний майданчик став альтернативою для десятків сімей. Продовжать наші кореспонденти.

Село Дачне - одне з найбільш постраждалих на Одещині. Масовані атаки росіян тут були влітку: впродовж доби рашисти вдарили сімома ракетами. Зруйнували та пошкодили більше трьохсот житлових будинків. Відтоді не працює і місцева школа: "Калібри" впали майже на порозі закладу - тепер всі стіни тут у тріщинах - будівля потребує капітального ремонту - розповідає сільській голова Руслан Сич.

От ви бачите, що двері вилітали - їх просто виривало геть разом з кріпленням. Бачимо знов ж таки руйнування елементів: ось бачите ось цю стіну - наскільки вона виїхала сюди - це треба повністю демонтувати і перебудовувати.

Напроти школи - Будинок культури, де раніше працювали дитячі гуртки. Тут руйнування ще більші: навіть підходити близько небезпечно.

Руслан Сич, Дачненський сільський голова:

В цьому будинку культури займалось творчістю близько п'ятисот дітей, це була гордість нашої громади, до нас приїжджали займатися діти навіть з інших громад. Зараз, на жаль, вони не займаються через те, що їм нема де займатись. Ви бачите, що пошкодження просто катастрофічні - відремонтувати це просто неможливо: це повністю треба все демонтувати.

У громаді розповідають: саме діти найбільше відчули на собі наслідки атаки. У них суттєво погіршився психологічний стан - вони перестали спати вночі і досі лякаються гучних звуків.

Максим Марченко, школяр:

Коли обстріли, ракети летять - ти просто боїшся і ти біжиш уже в підвал - і тобі страшно дуже і думаєш: а чого це у нас війна?

Саме тому на цю громаду звернули увагу міжнародні благодійники. Для школярів закупили парти, книжки, підручники, планшети, щоб в окремому приміщенні могли навчатися онлайн, а для малюків облаштували ігровий простір.

Оксана, жителька села Дачне:

Радость - когда детки улыбаются, когда у них блестят глазки - что они ДОВОЛЬНЫ, что не грустные, как постоянно в этом телефоне: поел - и в телефон, а именно радость!

Дитячий простір працює лише кілька днів, але в сільраді вже відзначають позитивні зміни. Сюди запрошують і дітей з родин переселенців - зараз у громаді чотириста таких сімей.

Наталія Власенко, начальниця управління соціальних питань Дачненський сільради:

Зазвичай діти були налякані, приходили, як зайчики тряслися, дуже замкнуті були, а сьогодні, коли дивишся на їхню розкутість і те, з яким вони сюди почуттям - ми не встигаємо: тільки телефонуємо і все: коли прийти? Ми не можемо всіх сюди зібрати, бо в нас дітей дуже багато - ми їх чергуємо.

Для волонтерів важливо, щоб новий простір розвивався та розширювався. А місцева влада - цьому сприяла.

Тетяна Семікоп, голова громадського руху:

Керівництво Дачного наразі приймає рішення про призначення працівників в цьому центрі: тобто тут буде працювати і психолог, і соціальний працівник, це дуже важливо, бо рано чи пізно любий проєкт закінчується, так, а нам треба, щоб він працював довго.

Подібний дитячий майданчик благодійники зробили ще у Подільську на Одещині, в планах - відкриття і на Півднірегіону. Що ж стосується школи у Дачному, то її мають повністю відремонтувати до кінця цього року.