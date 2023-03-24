США запровадили нові санкції проти Білорусі: у список потрапив літак лукашенка [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У п'ятницю, 24 березня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Білорусі та диктатора олександра лукашенка.
Про це повідомляє Мінфін США.
"Санкції вводяться у відповідь на жорстокі репресії проти продемократичного руху і громадянського суспільства, які тривають у зв'язку з шахрайськими президентськими виборами в серпні 2020 року. Ці дії також підкреслюють готовність Сполучених Штатів закликати режим у Мінську до відповіді за його співучасть у необґрунтованій війні Російської Федерації проти України", - йдеться у повідомленні.
Заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон пояснив, що авторитарний режим лукашенка покладається на державні підприємства та ключових чиновників, щоб отримувати значні доходи, які дозволяють проводити репресивні дії проти білоруського народу.
Санкції запровадили проти наступних фізичних осіб:
- Сергій Олегович Никифорович - директор "БелАЗу";
- Валерій Валерійович Іванкович - директор "МАЗу";
- Ігор Васильович Карпенко, Олена Анатоліївна Балдовська, Денис Володимирович Дук, Олена Константинова Кунцевич, Олександр Геннадійович Ткачов, Катерина Олександрова Федосенко, Олександр Володимирович Южик – члени ЦВК Білорусі.
Також США запровадили санкції проти ЦВК Білорусі, Білоруського автомобільного заводу та Мінського автомобільного заводу. Під обмеження потрапив літак Boeing 737, який належить уряду Білорусі і використовується як президентський літак для олександра лукашенка.
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