Тарифи на електроенергію залишаться незмінними до закінчення опалювального сезону.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Кабінеті міністрів.

"1 квітня у нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні Уряд ухвалює рішення про його продовження. Механізм покладеного спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року. Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін", - сказав Шмигаль.