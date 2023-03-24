Майже 40 білорусів віддали своє життя у боях за Україну: в памʼять про них відкрили фотовиставку [ Редагувати ]
Майже 40 білорусів віддали своє життя у боях за Україну. Ще десятки вважаються зниклими безвісти. У пам'ять про них та з нагоди 105-ї річниці заснування Білоруської Народної Республіки у Львові відкрили фотовиставку. Згодом ці світлини повезуть у Європу, аби там вкотре розповісти про воєнні злочини росіян та території України.
Біля світлини свого чоловіка Дмитра Рубашевського - 3-річна донька та дружина Галина. Він загинув на фронті минулого року.
Галина Корчак, жителька Львівщини:
12 квітня. Скоро в нас річниця. В Харківській області він тоді вже був у 24 механізованій бригаді. Перевівся з добровольчого батальйону. І буквально він зранку дзвонить до мене: "Галя все добре, ну нема часу, але все ок". А ввечері мені дзвонить його командир, друг і каже: "Галя Діми вже немає".
Дмитро родом із Білорусі. Україну захищав із 2016.
Галина Корчак, жителька Львівщини:
Він пішов воювати проти Росії, тому що це їхній потенційний ворог. Пізніше стали ми, щоб ми добре жили, щоб Росія не прийшла сюди.
Галина завжди підтримувала чоловіка, бо ж знала він відстоює правду.
Галина Корчак, жителька Львівщини:
Я мушу жити я мушу триматися, тому що в мене просто є маленька дитина, у мене немає вибору.
У виставковій залі львівського "Будинку воїна" представили світлини білорусів, які загинули за незалежність України.
Серед робіт і фото полеглого на війні командира підрозділу. Саме Павло Суслов навчав бійців військової справи. Був завжди поруч на бойових позиціях.
Денис Рубанович, військовослужбовець ЗСУ:
Усюди ишел перший, хотя командир не повинен йти першим. Перший приходив, а не уходив, пока не уйдет все его бойцы.
Чимало білорусів у лави ЗСУ вступили після початку великої війни. Більшість із них покинули свою батьківщину після масових протестів проти режиму лукашенка. Один із них і 22-річний Олексій.
Олексій Войцехович, військовослужбовець ЗСУ:
Я не міг зробить інакше. Я уже втік зі свого рідного дома й другого разу втікати у мене не було сил. Я вирішив залишитись тут і змагатися.
На фронт хлопець пішов без військового квитка та жодного бойового досвіду. Брав участь у найзапекліших боях. Нещодавно повернувся із Бахмута. Захищати українську землю хлопець вважає своїм обов'язком.
Олексій Войцехович, військовослужбовець ЗСУ:
По-перше, допомогти братньому народу України визволить територію от окупанта, по-друге, так само це шанс на визволення Білорусії.
За незалежність України своє життя віддали майже 40 білорусів. Десятки вважають зниклими. У пам'ять про одного із захисників назвуть одну із вулиць у Бучі.
Олексій Францкевич, громадський білоруський активіст та організатор виставки "З Україною в серці":
На жаль, тут сьогодні представлена інформація в портрети не всіх загиблих. Про мирних ми не знаємо інформацію і точну цифру не знає ніхто. Ми будемо шукати білорусів, які загинули, цивільних, які загинули й збирати докази про злочини, які зробила російська імперія.
Згодом виставку портретів загиблих героїв планують представити у Польщі, Чехії та Литві. Там, вкотре, білоруські громадські активісти розкажуть про воєнні злочини, які здійснили росіяни на території України.
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