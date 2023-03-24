Бензинові гойдалки. Пальне в Україні то дешевшає, то дорожчає. Щоправда, різниця нині становить лише кілька копійок. І нинішня вартість нижча, ніж іще кілька тижнів тому. Подекуди ціни на бензин, дизель, газ знизилися до 6 гривень. І це не межа, кажуть експерти. Наскільки ще може подешевшати бензин, Яна Танчак розповість.

Чек на заправці меншає.

Я заправляюсь газом. Він був останній раз 23, приїжджаєш він вже 20, загалом відчувається.

Черг і дефіциту немає.

Останніми тижнями цінники на українських АЗС на радість водіям.

Сергій Куюн, директор компанії "Консалтингова група А-95":

Кожного дня там на 10-15 копійок в середньому по ринку ціна втрачається. Можу сказати, що спочатку року ціни на бензин та дизпальне знизились десь на 6-7 гривень за літр, на скраплений газ теж десь на таку величину. Але якщо в ціні бензину - це десь там 10-12 відсотків, то на скраплений газ - це вище там 20 відсотків це падіння склало.

І те, що ціна на пальне падає - це дуже добре руйнує російський міф про те, що, якщо відмовитися від їхньої нафти та газу, то світ не виживе. Нагадаю, у лютому Захід ввів практично повне ембарго на російський нафтовий експорт - головне джерело доходів кремля. Тоді прогнозували, що ціни на світовому ринку на чорне золоте підуть вгору, а через те подорожчає і пальне. Але вартість нафти котиться вниз. За барель еталонної марки "Брент" нині правлять майже 75 доларів. А на початку року за неї просили під 90.

Сергій Куюн директор компанії "Консалтингова група А-95":

Ринок залитий пальним - і європейський, і український. А ціни падають. Тому ми це відчуваємо. І другий фактор, який прискорює, пришвидшує цей процес - це дуже великі запаси, які створили українські трейдери. Цьому також сприяв уряд, який закликав ще наприкінці жовтня створювати запаси напередодні введення ембарго. І ринок цю задачу виконав. Маємо дуже гарну ситуацію з забезпеченням пальним.

Втім, як би нам не хотілося, але падіння вартості пального не спричинить зниження цін на продукти або послуги, кажуть фінансисти.

Олексій Кущ, фінансист:

Є багато факторів, які впливають на ціни товарів. Є специфічне ціноутворення, наприклад, як ми бачимо зростання цін на цибулю. Воно пов'язане з тим, що є обмеженість пропозицій цього товару в Україні. Є фактори ризиків - фактори цін на світових ринках на ті чи інші товари. Тому ціна на паливо вона є важливим фактором, але вона не може там змінити цінову динаміку. Тобто, незначне зменшення цін на паливо не може зупинити інфляцію.

А ось зниження ціни на пальне поки триватиме, кажуть фахівці. За їхніми прогнозами, вартість може впасти ще на гривню-дві.