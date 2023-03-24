Японія та Програма розвитку ООН в Україні допомагають відновлювати Київщину. Спільний проєкт щодо розмінування, розчищення завалів, вивезення сміття та демонтажу будинків вже наполовину реалізований в Ірпені. Подивитися на результати роботи приїхала делегація Програми розвитку на чолі з помічницею Генсека ООН Асако Окаї. Усе бачила Ярина Марків.

За майже рік після звільнення Ірпеня від російських окупантів, місто на стадії відновлення.

Розмінування, розчищення завалів, вивезення сміття та демонтаж 74 приватних будинків взяла на себе Програма розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Японії в рамках проєкту "Екстрене знешкодження вибухонебезпечних предметів та розчищення завалів". Делегація відвідала Київщину.

Асако Окаї директорка Кризового бюро ПРООН, помічниця Генерального секретаря ООН:

Ми допомагаємо уряду України здійснити перші кроки з відновлення та відбудови того, що було зруйновано після початку повномасштабної агресії російської федерації. Нам дуже приємно що триває цей проєкт.

Микола Бойко, заступник голови Київської обласної державної адміністрації:

На Київщині знищено понад 27 тисяч об'єктів. І тільки в місті Ірпені підлягає демонтажу 1452 об'єкти. Це велика колосальна цифра і ми будемо просити, окрім цих 74 об'єктів, додати ресурс, щоб покрити ці всі наші потреби.

У рамках Проєкту українських саперів забезпечили обладнанням для протимінної діяльності. Це посильна допомога, каже надзвичайник.

Іван Шепелєв, заступник начальника групи піротехнічних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України:

Різноманітні ручні металодетектори. Також були надані засоби захисту у вигляді бронежилетів, набори шоломів. Також засоби зв'язку.

Сергій Рева, заступник начальника управління гуманітарного розмінування ДСНС України:

На сьогодні ми вже в Київській області знешкодили понад 70 000 вибухонебезпечних предметів і обстежили майже 20 тисяч га території з початку повномасштабного вторгнення. Втрати є безповоротні. Ми маємо 13 загиблих наших героїв піротехніків, які загинули під час виконання завдань з розмінування.

Підлі рашисти шпигували мінами все, навіть дитячі іграшки. Розкидали вибухонебезпечні предмети з неба по лісах, та людських подвір'ях.

Євген Золотарьов, старший сапер групи піротехнічних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України:

Дуже багато підступних мін. Її важко виявити й дуже масовість дуже велика. Вони не встановлюються вручну, вони дистанційно мінуються і вони можуть бути й на приватних територіях, і на деревах можуть застрягати.

На кінець 2022 року в межах проєкту очищено понад 25 тисяч кв. м, а загальний обсяг вивезених відходів майже 40 тисяч тонн.

Олександр Маркушин, Ірпінський міський голова:

Приблизно 65 відсотків вже зроблено. І далі у них є термін - за декілька місяців закінчити це. Але ми сьогодні вже погодили попередньо, що цю програму вони розширюють на місто Ірпінь і будуть ще додатково давати будинки на демонтаж.

Проєкт підтримав уряд Японії. За рік повномасштабного вторгнення країна вже виділила Україні допомогу у понад 7 мільярдів доларів.

Мацуда Кунінорі, Надзвичайний та Повноважний Полос Японії в Україні:

Ми працюємо по багатьох напрямках і найважливішим з цих напрямків є підтримка у бюджетній сфері. Крім гуманітарної підтримки, ми працюємо з українськими біженцями. Крім цього, Японія надає підтримку Україні у вигляді нелетальної зброї. Ми постачаємо і плануємо розширювати постачання таких засобів, як шоломи, бронежилети, автомобілі, транспортні засоби, дрони й медична допомога.

Спільний проєкт Японії та ПРООН також реалізується в інших містах Київщини - Бучі, Ірпені, Гостомелі, Макарові і невдовзі буде - в Іванкові.