Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що висновки моніторингової місії ООН з прав людини в Україні підтверджують факти скоєння росією масових воєнних злочинів.

Загибель та поранення мирних громадян, свавільні затримання, напади, страти, насильницькі зникнення, катування, сексуальне насильство - такі злочинні дії вчиняє агресор.

Лубінець зазначив, що росія вчиняє масові воєнні злочини на території України, порушує права людини та нехтує всіма нормами міжнародного гуманітарного права.

Омбудсмен зауважив, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою Місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими.

До того ж хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки Місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони. Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій.

Уповноважений Верховної ради України з прав людини нагадав, що це саме росія злочинно вторглася на українську землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до військовополонених. За його словами, масштаби нелюдського поводження та катування фактично приховуються.