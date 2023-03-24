Бої за Бахмут: Залужний каже, що обстановку вдалось стабілізувати [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати ситуацію. Про це Залужний повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками телефонної розмови з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.
Поінформував колегу про оперативну ситуацію по лінії фронту. На Бахмутському напрямку - найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати.
Також головнокомандувач ЗСУ додав, що у розмові обговорювалось питання посилення української ППО.
"Домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок", - додав Залужний.
по темі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Британії адміралом Тоні Радакіном
Щомісяця російська армія втрачає близько 25 тисяч військових в Україні
Наступ окупантів на сході, який анонсувало керівництво рф, наткнувся на міцну оборону українських військових
Українські військові показали у роботі німецькі самохідні зенітні установки Gepard
Розпочалася 393 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняється. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 березня