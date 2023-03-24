Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати ситуацію. Про це Залужний повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками телефонної розмови з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

Поінформував колегу про оперативну ситуацію по лінії фронту. На Бахмутському напрямку - найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати.

Також головнокомандувач ЗСУ додав, що у розмові обговорювалось питання посилення української ППО.

"Домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок", - додав Залужний.