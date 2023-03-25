Чому анонсований контрнаступ ЗСУ ще не розпочався: Зеленський назвав причину [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна ще поки не може розпочати свій контрнаступ, який анонсувався раніше. Причина у тому, що наша країна чекає на достатню кількість зброї від партнерів. Про це він сказав в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.
Президент наголосив на необхідності додаткової підтримки зброєю від союзників, зокрема, Україні потрібні боєприпаси й винищувачі.
Своєю чергою він описав ситуацію на сході складною та повторив, що причина тому - брак боєприпасів.
Чекаємо боєприпасів від наших партнерів.
Президент також зазначив, що російські окупанти щодня використовують утричі більше боєприпасів, ніж українські сили.
Україна не може відправляти своїх хоробрих захисників у контрнаступ без достатньої кількості озброєння.
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