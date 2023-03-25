Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна ще поки не може розпочати свій контрнаступ, який анонсувався раніше. Причина у тому, що наша країна чекає на достатню кількість зброї від партнерів. Про це він сказав в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Президент наголосив на необхідності додаткової підтримки зброєю від союзників, зокрема, Україні потрібні боєприпаси й винищувачі.

Своєю чергою він описав ситуацію на сході складною та повторив, що причина тому - брак боєприпасів.

Чекаємо боєприпасів від наших партнерів.

Президент також зазначив, що російські окупанти щодня використовують утричі більше боєприпасів, ніж українські сили.