8 пасажирів і 2 члени екіпажу отримали травми під час турбулентності на борту рейсу, який прямував з Луанди (Ангола) до Лісабона (Португалія). Людей з силою підкинуло в стелю.

Airbus A330-300 авіакомпанії HiFly летів над Африкою, коли потрапив до зони сильної турбулентності. Судячи з відео, у цей момент пасажири обідали, тож їжу та посуд розкидало по всьому салону.

Банка з напоєм навіть пробила стелю літака - там утворилася тріщина.

Повідомляється про десять осіб, які постраждали на борту. Один із них тяжко поранений.