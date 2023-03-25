Пасажири отримали травми під час турбулентності на борту рейсу з Анголи до Лісабона (відео) [ Редагувати ]
8 пасажирів і 2 члени екіпажу отримали травми під час турбулентності на борту рейсу, який прямував з Луанди (Ангола) до Лісабона (Португалія). Людей з силою підкинуло в стелю.
Airbus A330-300 авіакомпанії HiFly летів над Африкою, коли потрапив до зони сильної турбулентності. Судячи з відео, у цей момент пасажири обідали, тож їжу та посуд розкидало по всьому салону.
Банка з напоєм навіть пробила стелю літака - там утворилася тріщина.
Повідомляється про десять осіб, які постраждали на борту. Один із них тяжко поранений.
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