"Гвардія наступу": МВС назвало дату завершення набору [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Сьогодні, 25 березня, в МВС повідомили, що набір в Гвардію наступу незабаром завершиться.
Про це повідомляє заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко в ефірі телемарафону.
"Сьогодні ми комплектуємо 6 бригад Нацгвардії, одна бригада ДПСУ, 1 бригада Нацполіції. На початку лютого ми оголосили набір до цих бригад. І до 1 квітня триває рекрутингова кампанія", - повідомила заступниця міністра.
Вона додала, що наразі всі охочі долучитися до "Гвардії наступу" ще можуть встигнути подати заяви.
"Це можна зробити або через сайт або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг, або подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів. Ми маємо велику кількість охочих, велика частина з них проходять навчання і бойове злагодження, і скоро розпочнуть виконання бойових завдань", - наголосила Павліченко.
Заступник міністра також зазначила, що 5% від загальної кількості заяв подають жінки.
Урядовиця повідомила, що основну частину підрозділів "Гвардії наступу" формують ті військові, які вже мають бойовий досвід чи несли службу у минулі роки, а також ті, які активно долучалися під час повномасштабного вторгнення до деокупації Київської, Херсонської та Харківської областей.
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