Литва, Фінляндія, Швеція та США оголосили про нові оборонні пакети для України: що отримаємо і коли [ Редагувати ]
Берлін надав Києву черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли інженерні танки "Dachs" - це такі машини на базі танків "Leopard", а ще запчастини до танків, озброєння та системи для виявлення дронів. Загалом за останній тиждень про нові оборонні пакети для України оголосили Литва, Фінляндія, Швеція та Сполучені Штати.
Що отримаємо і насамперед коли? Докладніше розкаже Тетяна Логунова.
На військовому полігоні поблизу іспанського міста Бургас щодня лунають вибухи. Вже майже місяць тут проходять спеціальну підготовку українські військові. Іспанці вчать бойових інженерів працювати з вибухівкою, будувати мости та укріплювати позиції та швидко займати будівлі.
Зараз ми готуємо вибухівку, за допомогою якої будемо тренуватися швидко проникати у будинки. Це можна зробити механічно або шляхом підриву.
В навчаннях беруть участь майже півсотні українців. Вже за тиждень вони завершать підготовку та повернуться додому, на війну.
Ганна, перекладачка групи українських військових:
Ми дуже вдячні уряду Іспанії за всю допомогу, що він надає. І я сподіваюся, що увесь світ продовжить допомагати Україні, тому що ми цього дуже потребуємо.
Чергову партію військової допомоги офіційний Мадрид відправить вже наступного тижня. Це будуть танки "Леопард 2А4" німецького виробництва. Міністр оборони Іспанії заявила, що спочатку країна передасть нам шість одиниць бойової бронетехніки. Ще чотири "Леопарди" Збройні Сили отримають трохи пізніше. Екіпажі вже теж готові. Днями українські танкісти завершили підготовку на базі біля іспанського міста Сарагоса, де знайомилися з тонкощами роботи "Леопардів".
Контрерас, капітан:
Раніше наші підопічні працювали з бойовими танками, які дуже відрізняються від "Леопардів". Попри це, той факт, що вони знайомі з бронетехнікою, значно полегшив навчання. Плюс мотивація та бажання вчитися. Для підготовки їм вистачило місяця.
А це "Леопарди" від Норвегії. Вона відправила в Україну вісім одиниць важкої броні разом із боєприпасами. Вантаж вже отримали в Україні - його доправив транспортний літак "Антонов".
Новий транш військової допомоги надійшов і з Німеччини. У ньому броньовані інженерні машини "Dachs", кулемети для "Леопардів" та бойових машин піхоти "Мардер", запчастини для бронетехніки та десятки систем для виявлення дронів. Раніше у березні німці відправили в Україну високоточні артилерійські снаряди та боєприпаси для систем реактивного залпового вогню.
Прискорити забезпечення України боєприпасами закликає Польща. Прем'єр країни Матеуш Моравецький пропонує партнерам спільно закуповувати боєкомплекти за межами Євросоюзу. Наприклад, у Південній Кореї та Ізраїлі. Якщо, звісно, ці країни дадуть згоду на реекспорт озброєння. Раніше, нагадаю, низка країн ЄС та Норвегія домовилися про спільні закупівлі та виробництво боєприпасів. Щоб поповнити власні резерви та допомогти Україні. Згідно з планом, Київ отримає мільйон боєприпасів протягом року.
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