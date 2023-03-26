До тюрми за антивоєнну позицію у росії тепер може довести й дитячий малюнок.

Доноси, арешти та ув'язнення за слово "війна". А фейк про російську армію й взагалі потягне на вирок, тяжчий за убивство. Такого абсурду набирають репресії у росії. І під їхній маховик потрапляють не тільки опозиціонери, силовики, а й звичайні люди. Політологи пояснюють: країна стрімко скочується у прірву тоталітаризму.

Чи сягнуть переслідування масштабу сталінських часів? І до чого зрештою це призведе? Розкаже Ольга Жидецька.

Назад у сталінські часи? Запровадивши покарання за дискредитацію армії, росія запустила маховик репресій, які подекуди межують з абсурдом.

Днями ЗМІ опублікували розповідь ув'язненого опозиціонера Іллі Яшина про колишнього поліцейського, який опинився з ним в одному СІЗО. У його справі слідство визнало телефонну розмову про Україну фейком про російське військо. Дзвінок прослуховували, адже чоловік народився і виріс у Бучі та спілкувався з рідними. Здавалося б приватна розмова? Де ж тут публічна дискредитація? Але ні! ФСБшник, що перехоплював розмову цитую відчув від почутого "почуття тривоги, страху і незахищеності з боку держави". Тож є свідок, є справа! Це сталося рік тому і її фігурант досі в СІЗО. За такою самою статтею, до слова, на 8,5 років засудили й самого Яшина. Та ще низку опозиціонерів і журналістів.

Не тільки прослуховування, а ще й доноси додають роботи російським правоохоронцям. Минулого тижня у московському метро затримали чоловіка, бо в його телефоні хтось з пасажирів побачив антивоєнні зображення. І тут російське правосуддя показало чудеса швидкості - того ж дня підозрюваному призначили 14 діб арешту.

Микола Нунченков, брат заарештованого:

Буквально через пару станций, после того как он вышел из метро, из вагона точнее, его задержал наряд полиции, изъяли телефон и собственно доставили в отделение полиции. Статья, по которой его арестовали - это распространение и хранение материалов екстремистского характера. То есть это даже не дисредитация, это экстремизм.

До тюрми за антивоєнну позицію у росії тепер може довести й дитячий малюнок. Кричуща історія сталася в Тульській області. Справу завели на батька 12-річної дівчинки. Саму дитину забрали до дитячого будинку. Без рішення суду і натяку на справедливість чи здоровий глузд. Тепер чоловікові загрожує реальне ув'язнення, а дитині - сиротинець.

Олена Агафонова, волонтерка:

Его задержали на улице, там привели домой, девочке показали, что они его задерживают, и сказали, готовся, за тобой сейчас приедут органы опеки.

Опозиціонери, журналісти, просто незгодні з діями чинної влади. Переслідування, вироки чи пильну увагу від силовиків мають усі, хто може бодай потенційно становити загрозу путінському режиму. Правозахисники говорять про безпрецедентний масштаб репресій. Загалом торік у росії затримано щонайменше 21 тисячу людей за антивоєнні висловлювання, заблоковано понад 200 тисяч інтернет-ресурсів, винесено 11 вироків у справах за держзраду.

Тарас Загородній, політолог:

Якщо путін 20 років не вимагав від росіян публічної підтримки влади. То тепер вони перейшли в нову стадію розвитку тоталітарного режиму - тепер ти не можеш бути просто пасивним підтримувачем цього режиму. Ти повинен демонструвати активну підтримку. В тому числі доносами, на всяк випадок, щоб на тебе потім не донесли.

Як же так сталося, що маючи жахливий радянський досвід, росіяни так швидко скотилися у ту саму прірву? Політолог пояснює: люди ще не перетравили радянських травм, тому й копіюють модель поведінки попередніх поколінь. Та й влада не вигадує нічого нового. Навіщо? Якщо страх та зубожіння і так перетворюють народ на невільників. Щоправда, в цьому кремлівському режиму ще поки далеко до сталінського. Але настільки масові посадки йому і не знадобляться.

Тарас Загородній, політолог:

На відміну від сталінського режиму, у путіна з'явилися ІТ-технології, вони дозволяють більш ефективно контролювати суспільство. Якщо вони ще візьмуть китайські ІТ-технології з розпізнаванням облич, з тією технологією, яку вони запровадили в Уйгурському автономному окрузі, де людина не може нікуди вийти, вона повинна бути в певному місці, їх змушують додатки завантажувати на телефони, які слідкують за людиною і кожен крок її фіксують. Це все не важко організувати.

При цьому у такому стані авторитарні та тоталітарні режими можуть протягнути дуже й дуже довго. Як приклад, той же Китай, а ще підсанкційні Іран та Північна Корея.

Тарас Загородній, політолог:

Північна Корея скільки існує? 70 років спокійно собі існує. У еліти все гаразд, народ голодує - ну і шо? А вони іншого життя вже не знають. Вони просто не уявляють, що може щось бути по-іншому. Вони не знають альтернативи. І тому цей режим може відтворюватися вічно насправді.

А це означає, що кремлівський режим продовжуватиме свою отруйну пропаганду та і надалі шукатиме та призначатиме ворогів не тільки зовні, а й всередині країни. А значить і історій з абсурдними звинуваченнями тільки більшатиме.