Екстренер збірної України Олександр Петраков провів перший матч на чолі команди Вірменії [ Редагувати ]
Колишній тренер збірної України Олександр Петраков провів дебютний поєдинок у статусі очільника команди Вірменії. На старті відбору Євро-2024 вірмени поступилися Туреччині - 1:2 (група D).
На 10-й хвилині м'яч у свої ворота зрізав центральний захисник турків Озан Кабак. Автогол Кабака став першим голом, який Вірменія забила в історії збірній Туреччині - попередні два у 2008 та 2009 роках команда програла з рахунком 0:2. Втримати перемогу вірменам не вдалося.
У першому таймі з дальньої відстані точно пробив турецький півзахисник Оркун Кокджу, а на 64-й хвилині форвард Керем Актюркоглу забив другий гол.
65-річний Олександр Петраков очолював українську збірну з листопада 2021 року. Команда під його керівництвом не змогла вийти на чемпіонат світу у Катарі та посіла друге місце у групі Ліги націй у дивізіоні B у сезоні 2022/23.
Раніше Петраков був відомий як фахівець у дитячо-юнацькому футболі. У 2019 році команда під його керівництвом стала чемпіоном світу серед молодіжних команд (до 20 років).
Під керівництвом Олександра Петракова національна збірна України провела 15 матчів (6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23 - 13).
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