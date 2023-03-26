У Японії студент на випускний вдягнувся в Зеленського (відео) [ Редагувати ]
У Японії студент вбрався у президента Володимира Зеленського на випускний. У такий спосіб хлопець, студент Кіотського університету, висловив солідарність з Україною.
Він каже, що хотів "вдягнутися в Зеленського" через його репутацію "наймужнішого чоловіка". У грудні японець почав відрощувати бороду, щоб стати схожим на українського президента.
Ми пам'ятаємо про вас. На жаль, я не можу підтримати вас інакше, ніж скромним донатом, але колись я ступлю на вашу землю, щоб допомогти вашому відновленню.
Університет Кіото добре відомий тим, що дозволяє студентам дозволяє приходити на випускний у будь-якому наряді, копіюючи персонажів чи історичних особистостей.
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