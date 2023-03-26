Сьогодні, 26 березня, в НАТО розкритикували росію за її "небезпечну та безвідповідальну" ядерну риторику.

Через день після того, як російський диктатор володимир путін заявив, що росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, НАТО розкритикувало кремль за його "небезпечну та безвідповідальну" ядерну риторику.

"НАТО пильнує, і ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не бачили жодних змін у ядерній позиції Росії, які б спонукали нас коригувати нашу власну.", - заявив речник НАТО.

Він також наголосив, що посилання росії на спільне використання ядерної зброї НАТО є абсолютно оманливим.

"Союзники по НАТО діють, повністю поважаючи свої міжнародні зобов’язання. Росія постійно порушує свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у Новому договорі СНО", - підкреслив речник.