Ядерна риторика росії небезпечна та безвідповідальна - НАТО [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сьогодні, 26 березня, в НАТО розкритикували росію за її "небезпечну та безвідповідальну" ядерну риторику.
Через день після того, як російський диктатор володимир путін заявив, що росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, НАТО розкритикувало кремль за його "небезпечну та безвідповідальну" ядерну риторику.
"НАТО пильнує, і ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не бачили жодних змін у ядерній позиції Росії, які б спонукали нас коригувати нашу власну.", - заявив речник НАТО.
Він також наголосив, що посилання росії на спільне використання ядерної зброї НАТО є абсолютно оманливим.
"Союзники по НАТО діють, повністю поважаючи свої міжнародні зобов’язання. Росія постійно порушує свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у Новому договорі СНО", - підкреслив речник.
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