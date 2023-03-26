Боррель заявив, що ядерна зброя рф в Білорусі буде загрожувати безпеці ЄС [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.
Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель в Twitter.
Він зауважив, що Білорусь може і має це зупинити. За його словами, ЄС у будь-якому випадку готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями.
"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці", - написав він.
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