Переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель в Twitter.

Він зауважив, що Білорусь може і має це зупинити. За його словами, ЄС у будь-якому випадку готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями.

"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці", - написав він.