Киян та жителів області попередили про звуки вибухів [ Редагувати ]
Фото: life.pravda.com.ua
У Київській області та Києві місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Вони пов'язані з плановими роботами.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської ОВА.
У Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.
Місцевих жителів закликали в ОВА зберігати спокій.
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