Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: прокуратура обіцяє оскаржити вирок суду [ Редагувати ]
Прокуратури готують оскарження судового вироку щодо сексуального зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.
Відтак, прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку.
Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину.
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