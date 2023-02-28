"Ми годували близько 20 тисяч людей" - керівник окупованих на Харківщині сільгосппідприємств Аурум Груп [ Редагувати ]
За словами Оксани Шило, керівника сільськогосподарських підприємств "Тавільжанське" та "Куп’янськ Агроінвест" української промислово-інвестиційної групи Аурум, яка з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну та понад 8 місяців прожила в окупації (с. Тавільжанка, Харківська обл.), питання розмінування сільськогосподарських земель регіону буде дуже складним: "Питання розмінування земель дуже складне та болюче. У нас заміновано все у три шари. На сьогоднішній день міни навіть до дерев підвішені, не кажучи вже про землю. Наші хлопці не можуть пройти, – розказала Оксана Шило, – Але найголовніше – щоб окупантів вигнали".
Як поділилася Оксана Шило, сільгосппідприємства Аурум Груп допомагали виживати не лише місцевому населенню селища, яке нараховувало близько 3 тисяч жителів, а й біженцям та жителям сусідніх сіл: "Власниця бізнесу, Альона Лебедєва, відразу сказала надавати будь-яку допомогу ЗСУ та людям, яку тільки зможемо. Перше, що ми зробили, відновили пекарню, закриту ще у 1990 році. Але для того, щоб ми почали пекти хліб, нашим чоловікам довелося переносити борошно вручну через розбиті мости, по 3-4 тонни щотижня. І ми нагодували людей хлібом, – розповіла Оксана Шило, – Відновили помел зерна у приватних підприємців та кустарні лінії для виготовлення макаронних виробів. За період окупації у нас пішло близько 126 тонн пшениці. Нам вистачало годувати і наше населення, і біженців, і ділитися із прилеглими населеними пунктами. Ми змогли годувати близько 20 тисяч людей".
Підприємства "Тавільжанське" та "Куп’янськ Агроінвест" Аурум Груп розташовані у 30-км зоні від кордону росії, у Дворічанському районі Харківської області. Як повідомлялося раніше, сільгосппідприємства Аурум Груп зазнали значних збитків та наразі перебувають на лінії вогню.
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