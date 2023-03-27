Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський вчергове відвідав найгарячіші точки бахмутського напрямку. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і "ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд".

Мужність і героїзм наших воїнів, у поєднанні з умілим використанням зброї, застосуванням маневру силами та засобами, дозволили вести оборону міста понад всі граничні терміни та прогнози. Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася.

Безпосередньо в районі виконання бойових завдань українськими захисниками Сирський оцінив обстановку та вжив низку заходів для вирішення проблемних питань, які перешкоджають ефективно виконувати бойові завдання.

Командувач також прийняв ряд оперативних рішень, спрямованих на посилення наших спроможностей щодо стримування та нанесення ураження ворогу.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, штурм росіянами Бахмута практично зупинився, оперативний центр наступу зміщено на Авдіївку.