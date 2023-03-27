"Фарш, а не війна": окупант шокований втратами рф після невдалого бою [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Військовий рф розповів про колосальні втрати після чергового невдалого бою та низький рівень продовольчого забезпечення.
Про це повідомляє ГУР МО України.
"Одна міна і цей самий, мені осколки в ногу і в руку. Всі загинули братан, жодного не лишилося. Фарш, а не війна", - сказав окупант.
За його словами, підрозділ відправився на бій ще першого числа і лише нещодавно залишки окупантів змогли повернутись назад.
"Ні попити, ні поїсти, там зв'язку теж не було", - додав росіянин.
по темі
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив у дворі багатоповерхівки на Борщагівці салют
Окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. Пошкоджено готель та будівлю місцевого суду
У понеділок, 27 березня, в Приморському районі Маріуполя підірвали автомобіль одного з командирів окупантів
Українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів
У понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунають вибухи