Членство України в ЄС: названо терміни переговорів [ Редагувати ]
У вівторок, 28 березня, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що глави країн Євросоюзу можуть обговорити перспективу початку переговорів щодо вступу України та Молдови до євроспільноти на зимовому саміті. Про це він сказав під час візиту до Молдови.
Глава Євроради у Кишиневі зустрівся із президентом Молдови Маєю Санду. На спільній прес-конференції він нагадав, що незабаром Єврокомісія має оприлюднити звіт про прогрес України та Молдови на шляху до євроінтеграції. А після отримання результатів стане зрозумілим, коли можуть розпочатися переговори про вступ цих двох країн-кандидатів у ЄС.
На підставі цього звіту я маю намір порушити питання про початок переговорів з усіма трьома країнами (йшлося про Україну, Молдову та Грузію, – ред.) про їх прийом до ЄС. Ймовірно, питання про початок переговорів про прийом Молдови та України до Євросоюзу буде розглянуто на саміті у грудні.
23 червня 2022 року Україна та Молдова набули статусу кандидатів у члени ЄС. Водночас Грузії відмовили у наданні цього статусу.
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