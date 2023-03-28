Кабінет Міністрів дозволив студентам під час дії воєнного стану складати єдиний державний кваліфікаційний іспит поза межами України. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Кабмін ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я”", яка дозволить студентам складати іспит за межами України за місцем їх постійного проживання/тимчасового перебування.

Частина українських та майже всі іноземні здобувачі освіти проходять навчання за межами України. При цьому завершення навчання можливе за умови успішного складання законодавчо встановленої основної форми атестації - ЄДКІ.

Таким чином, за кордоном студенти зможуть скласти іспити у центрах сертифікаційного тестування, визначених Державним некомерційним підприємством "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при МОЗ України".