У вівторок, 28 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Східного угруповання військ​ Сергій Череватий розповів, чи змінює ворог тактику.

Значною мірою, якщо, наприклад, говорити про Бахмутський напрямок - він не змінює в силу специфіки того головного підрозділу, злочинної організації "Вагнера" і специфіки їх тактики з постійними атаками малих тактичних груп, які намагаються виважити нашу оборону, крок за кроком атакуючи нас. Відтак у них тут більші витрати, втрати бронетехніки і втрати особого складу.

"Якщо говорити про Купʼянсько-Лиманський напрямок, то там діє регулярне військо. Дещо змінилась тактика. Вона більш схожа до класичної армійської тактики з великим ураженням", - сказав він.

Також він розповів, чи фіксуються просування ворога.