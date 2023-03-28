Чи змінює ворог тактику: Череватий розповів про ситуацію на фронті [ Редагувати ]
У вівторок, 28 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, чи змінює ворог тактику.
Значною мірою, якщо, наприклад, говорити про Бахмутський напрямок - він не змінює в силу специфіки того головного підрозділу, злочинної організації "Вагнера" і специфіки їх тактики з постійними атаками малих тактичних груп, які намагаються виважити нашу оборону, крок за кроком атакуючи нас. Відтак у них тут більші витрати, втрати бронетехніки і втрати особого складу.
"Якщо говорити про Купʼянсько-Лиманський напрямок, то там діє регулярне військо. Дещо змінилась тактика. Вона більш схожа до класичної армійської тактики з великим ураженням", - сказав він.
Також він розповів, чи фіксуються просування ворога.
Ворог іноді має якісь тактичні просування, проте всі вони прогнозовані, ми їх бачимо, відпрацьовуємо протидію і штаб завжди тримає все на контролі. І в принципі, говорити про якусь стратегічну перевагу в останні там години чи дні, що вони її досягнули, то цього не може бути. Вона стабільно важка, але абсолютно контрольована.
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