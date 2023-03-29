Знову гаряче у Франції. Масштабні акції протесту охопили країну. Люди вкотре вийшли на вулиці проти пенсійної реформи. У Парижі активісти заблокували роботу вокзалу. У Рені - рух транспорту на кільцевій дорозі. У багатьох містах пройшли багатотисячні мітинги, і не скрізь мирно. У французькій столиці майже три десятки протестувальників затримала поліція. Докладніше - у сюжеті.

Не відступати, поки реформу не скасують. Сотні тисяч французів у різних містах вийшли на анонсовану масштабну акцію протесту. Вимоги до уряду - незмінні: скасувати підвищення пенсійного віку. Минулого тижня президент Емануель Макрон підписав документ, за яким французи мають виходити на пенсію в 64 роки, а не в 62, як було донині.

Ален Шварц - учасник акції протесту:

Це несправедлива реформа. Ми знаємо, що є інші способи фінансування бюджету, і я вірю, що країна в цьому питанні об'єднана. Гляньте, скільки людей зібралося тут, у Марселі. І що цікаво, на цю демонстрацію прийшла молодь.

Крістоф Мантенан, лідер локального осередку профспілки:

Єдина проблема в тому, що влада відкидає наше мирне звернення. Тому дедалі частіше населення вдається до насильства. Це дуже прикро, ми шкодуємо з цього приводу. Але все це через те, що президент нас не чує.

Насильство супроводжувало попередні акції протесту, і нинішня - не стала винятком. Попри посилене патрулювання вулиць - а цього дня до роботи по всій країні вивели 14 тисяч силовиків - у Парижі демонстранти палили сміттєві урни, пограбували крамницю і побилися з правоохоронцями. Так само неспокійно було на демонстрації у Нанті. У місті горіло авто й приміщення банку. Точилися сутички з силовиками. Такі заворушення фіксували і в інших містах.

В уряді насильницькі методи протесту засуджують.

Олів'є Веран, представник уряду Франції:

Поважати демонстрації також означає заперечувати та беззастережно засуджувати насильство. Ніщо й ніколи не може його виправдати. І ті, хто лише на словах засуджує насильство або намагається надати йому певну форму виправдання, - не шанують ані довіри виборців, ані державних інституцій.

Обурення в народу викликало й те, що пенсійну реформу президент підписав в обхід обговорення в парламенті, скориставшись конституційним правом. Уряд направив це питання на розгляд Конституційної ради.