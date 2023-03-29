Вони завжди там, де потрібні. Українські сімейні лікарі налагодили роботу мобільних медичних бригад. Із допомогою виїжджають у села, де нема лікарень та аптек. На місцях проводять консультації та видають ліки місцевим жителям. Більше про роботу тих, хто стоїть на варті здоров'я - дивіться далі.

Це один із фельдшерських пунктів на Пологівщині. За головну тут - медсестра Тетяна. Вдень встигає прийняти з десяток пацієнтів.

Тетяна, медсестра фельдшерсько-акушерського пункту:

В основном звертаються з гіпертонієй, серцево-судинні захворювання, тиск, ну і хронічні захворювання, сезонні. Буває і всі і 10-15 чоловік на ін'єкції. Буває приходять для того, щоб виміряти тиск або виміряти сахар.

У коридорі чекає своєї черги пані Людмила. Прийшла зробити укол від високого тиску. Каже: постійні хвилювання через війну теж впливають на здоров'я. Адже вибухи тут чують постійно.

Людмила, жителька села у Пологівському районі:

Оно ти його по годинах не розпишеш де воно, то там гупнуло, то там десь гупають, а хто гупає, що гупають.

Місцеві жителі розповідають, до війни сімейний лікар приїжджав у медпункт двічі на тиждень, тепер - лише раз. Аптеки у селі взагалі немає, найближча - за десятки кілометрів. На дорогу туди й назад піде майже півдня, каже Людмила.

Людмила, жителька села у Пологівському районі:

Це ще надо чоловіка з роботи, щоб він заяву написав, щоб поїхати, або когось просить чи діти їдуть, чи хтось на вихідних буде їхать, щоб купили.

Щоб підтримати села, де немає аптек чи медзакладів - в Україні запровадили спеціальний проект - виїзд на місця мобільних медичних бригад.

Ірина Волошина, представниця Академії сімейної медицини України:

Мобільна команда приїжджає на місце, надає консультативну допомогу, проводить всі необхідні обстеженя і видає ліки, які також є гуманітарними, тобто видаються людям безкоштовно. Проект спрямований перш за все на надання допомоги людям з хронічними неінфекційними захворюванями.

Така команда дісталася і фельдшерського пункту у селі.

Анна Дуб, головна сімейна лікарка Пологівського центру первинної медико-санітарної допомоги:

Самим проектом покривається лікарські засоби для серцево-судинних захворювань всіх категорій, бронхіальна астма, хозл, дихательна система, захворювання цукрового діабету і психологічні стани.

Діє проект і в Запоріжжі. Тут видають ліки переселенцям Пологівського району. Щоб отримати медпрепарат - треба заповнити форму і вказати свої дані.

Анна Дуб, головна сімейна лікарка Пологівського центру первинної медико-санітарної допомоги:

Ми обов'язково всі дані, все те, що ми видали, ми звітуємо перед ВООЗ і вносимо в інформаційну систему. То єсть сімейний лікар, наприклад, може побачити, що його пацієнт сьогодні отримав.

Прийшла по допомогу і пані Лідія. Вона вже рік, як переїхала у Запоріжжя із Полог. Евакуація з окупованого міста здоров'я їй не додала. Тож і ліки потрібні постійно.

Лідія, переселенка з Пологів:

Все ж таки копійка, а ми і квартири знімаємо і харчуваться, і одіться ж надо за щось так, що і побочні ще якісь лікарства надо куплять кромє оцих. Це ж постоянні, які я вживаю.

Мобільні медичні бригади працюють у п'яти областях, більшість з яких прифронтові. Проект запровадила академія сімейної медицини разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я України. Програма працює в Україні вже понад півроку.