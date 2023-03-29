"Укренерго" повідомила про відключення світла у 12 областях [ Редагувати ]
Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України. Про це повідомили в компанії "Укренерго".
Без світла залишилися споживачі у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях.
Ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.
В "Укренерго" відзначають, що споживання підвищилось через похолодання. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Зростання споживання покривається переважно за рахунок збільшення виробництва електроенергії на атомних електростанціях, а також іншими видами генерації. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії на несуттєвому рівні.
Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена.
У Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.
Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві.
В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.
Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання.
Відновлювальні роботи для усунення мережевих обмежень та підвищення надійності живлення споживачів продовжуються на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими масованими атаками.
Широким фронтом негода змістилась з заходу в центр країни: від півночі (Чернігівська область) до півдня (Одеська та Миколаївська області).
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