Пенсійний фонд України у середу, 29 березня, запустив на своєму порталі механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії чи збільшувати її розмір. Про це повідомила на брифінгу заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська.

Сьогодні на порталі Пенсійного фонду з'явився дуже простий інструмент, який дозволяє за декілька кліків зробити страховий внесок.

За словами чиновниці, "торгівля страховим стажем" може зацікавити кілька категорій осіб:

людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;

осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;

працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Хто може брати участь

Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи старші 16 років. Також передбачена можливість сплати страхових внесків на користь третіх осіб.

Умовами добровільної участі є:

наявність інформації про таких осіб в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

таким особам не призначено пенсію в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Як придбати страховий стаж

Необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України, сплатити внески - за себе, або на користь іншої особи.

Договір укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для цього потрібно авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Людина самостійно визначає, скільки часу бажає сплачувати внески після укладання Договору, періодичність сплати страхових внесків та їх розмір.

Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок Фонду. Інформація про сплату внесків не потребує подачі жодних звітів.

Повідомлення про сплату надійде в особистий кабінет застрахованої особи, на користь якої сплачено внески, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу та за нього буде враховано заробітну плату - для незастрахованих осіб, а для застрахованих – буде збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Як це працюватиме

Якщо по договору за певний місяць сплачено, наприклад, 2 000 грн, то для застрахованої особи місячний заробіток, який буде враховано при обчисленні пенсії, збільшиться більш як на 9 000 грн.

Фактично кожні 100 грн добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату, яка буде врахована для призначення пенсії, майже на 455 грн.

Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску заробітна плата перевищить за відповідний місяць максимальну величину, з якої сплачуються страхові внески, частина страхових внесків зарахується в рахунок наступного місяця.