Резніков назвав три критерії перемоги України у війні проти росії [ Редагувати ]
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Україна здобуде остаточну перемогу над росією, коли буде відновлено кордони 1991 року, забезпечена безпека всіх українців, а російських військових злочинців буде покарано.
Про це пише міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.
За його словами, першим критерієм є відновлення кордонів 1991 року, включно із Кримом.
Другою умовою є забезпечення свободи та безпеки, щоб кожен українець міг сісти на рейс міжнародного перевізника у Києві та полетіти, куди захоче.
Третій критерій, за словами Резнікова, може зайняти більше часу, але для нього, як юриста, означатиме остаточну перемогу - це буде рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі у справі російських військових злочинців.
"Це має бути схожим на Нюрнберг. Нюрнберг змінив німецьку націю. Для того, щоб ми і ви могли спокійно жити в наших країнах з усвідомленням того, що загрози з боку росії більше немає або вона зведена до мінімуму, має бути вердикт суду. росія повинна бути засуджена та має покаятися - і це буде остаточна перемога у цій війні", - додав міністр.
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